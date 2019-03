Napravite 'backup' svog Androida na PC-ju u tren oka, evo kako

Nemojte čekati dok ne bude prekasno i žaliti za podacima koje ste izgubili nakon što je vaš smartfon postao nedostupan. Upogonite ove alate i pohranite ih na vrijeme na sigurno

Više je načina kako možete napraviti sigurnosne kopije (backup) podataka s vašeg pametnog telefona s operativnim sustavom Android. Evo četiri alata kojima se možete poslužiti.

Ako su vam fotografije koje držite na smartfonu važne, Google Photos će dobro poslužiti kako biste ih sačuvali u slučaju nezgode. Ta aplikacija automatski sprema vaše fotografije i video zapise u vaš korisnički račun u računalnom oblaku. Evo kako to možete postaviti:

Otvorite Google Photos na vašem smartfonu.

Kucnite sličicu izbornika u gornjem lijevom kutu i odaberite Settings.

U izborniku odaberite Back up & sync.

Uključite sklopku uz Back up & sync.

Na raspolaganju vam je i mogućnost uključivanja opcije Photos and Videos pod Cellular data back up. Odlučite li se na to mobitel će slati fotografije u računalni oblak i dok ste na mobilnom internetu, ne samo na Wi-Fiju. To bi vam moglo stvoriti dodatni trošak, pa nemojte to smetnuti s uma.

Kako biste bili sigurni da će fotografije biti automatski pohranjene na vaše stolno računalo morate instalirati Google Drive na njega i ulogirati se u njega koristeći vaš korisnički račun pri Googleu.