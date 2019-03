Ne znate kako promijeniti lozinku vaše Wi-Fi mreže? Pokušajte ovo

U ovom vodiču prikazat ćemo vam kako u Windowsima 10 možete uz nekoliko relativno jednostavnih koraka promijeniti Wi-Fi lozinku vaše mreže, makar ste ju možda zaboravili

Nakon što prvi put spojite vaš laptop na kućnu bežičnu mrežu, vjerojatno nemate razlog zašto pamtiti lozinku sve do trena kada to udlučite učiniti s drugim uređajem ili pokušate promijeniti lozinku. Ne brinite - evo kako to možete učiniti.

Command prompt Windowsa 10 vrlo je moćan alat koji možete iskoristiti i u slučaju provjere WiFi lozinke. Provjeru lozinke napravit ćemo pomoću .bat datoteke. Prvo otvorite rubriku za pretragu unutar izbornika Start i potražite Notepad. Desnim klikom pozovite izbornik i tamo kliknite na Run as Administrator kako biste aplikaciju pokrenuli kao administrator.