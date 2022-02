Najveća tajna NFT-a: Zašto ih glazbenici obožavaju, a gejmeri strastveno izbjegavaju?

'Non-fungible tokens' ili NFT-ovi doživljavaju uspjeh u svijetu glazbe dok se industrija videoigara susreće sa strastvenim otporom potrošača. Da bismo razumjeli polarizirani stav javnosti prema ovom fenomenu blockchain tehnologije, najbolje je baciti pogled prema potrošačima - gejmerima i ljubiteljima glazbe

'Slušali smo naše partnere, članove tima i gejming zajednicu, kao i zabrinutost koju su izrazili. Odlučili smo ipak odustati od ulaska u svemir NFT-a', pisalo je u službenoj izjavi.

Scenariji poput ovih postali su dio svakodnevice.

Ako mislite da prezir prema pohlepi proizvođača igara obuhvaća samo kompanije kao što su EA, Activision i Riot, prevarili ste se. Troy Baker, jedan od najomiljenijih glasovnih glumaca u gejmingu, nije uspio progurati svoj projekt NFT-a. Najavio je partnerstvo s nečim pod imenom VoiceVerse, startupom koji radi 'glasovne NFT-ove' koji sadrže 'jedinstvenu mapu zvuka generiranu umjetnom inteligencijom'. Baker je, očekujući lavinu uvreda na Twitteru, napisao: 'Možete mrziti ili stvarati - koji je vaš izbor?' Fanovi su, izgleda, izabrali ovo prvo te su nakon 13.000 bijesnih tvitova natjerali Bakera da napusti projekt.

Ključ (ne)popularnosti

Ako prokopamo društvene mreže, naići ćemo na nekoliko načelnih tema. Jedna od njih je ona da se gejmeri i developeri nalaze u konstantnoj borbi oko monetizacije videoigara - igrači po tradiciji žele jednom platiti igru i zauvijek je igrati dok proizvođači iz petnih žila nastoje smisliti načine da iz jednog proizvoda izmuzu što više novca. Ovo eksperimentiranje uključuje 'ekskluzivne sadržaje', pretplate, mikrotransakcije i nasumične nagrade u lootboxevima. Svi dosadašnji takvi pokušaji su, bez izuzetka, naišli na negativne reakcije.

Jedan od razloga za to što gejmeri ne vole ovakve stvari činjenica je da one ni na koji način ne doprinose zabavi, već čine igre skupljima. Nakon što je UbiSoft najavio da će integrirati NFT u Ghost Recon Breakpoint, jednu od njihovih online pucačina, gejmeri su opet poludjeli. Ideja o NFT-ovima kao predmetima koji se skupljaju u igrama, digitalnoj kozmetici poput specijalnih jakni, šešira ili boja oružja jedna je stvar, no realno - nije teško zamisliti da proizvođač u nekom trenu počne braniti pristup određenim 'premijskim' dijelovima igre samo zato što kupac nema određeni NFT.