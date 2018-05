Najvažniji svjetski futurolog: Uništili smo planet, demokraciju i rad, no ove tehnologije mogu sve popraviti

Jedan od najcjenjenijih svjetskih futurista prema Huffington Postu, Mark Stevenson održao je plenarno predavanje na ovogodišnjoj, 12. po redu, Combis konferenciji koja je otvorena u srijedu u porečkom hotelu Valamar Diamond. Konferencija traje do petka, a Stevenson je na otvornom predavanju dao pregled dobrih loših i 'zlih' opcija u idućih 20 godina te pojasnio zašto je 'business as usual’ razmišljanje zapravo recept za katastrofu. Konferenciju je otvorio član Uprave Hrvatskog Telekoma Saša Kramar.

Stevenson, inače autor bestselera 'We do things differently' i 'An Optimist's Tour of the Future', s kojim je tportal razgovarao prije desetak dana, svoje je predavanje otvorio ilustracijom: limena konzerva je izmišljena 1772. godine, a otvarač za konzerve je izmišljen tek 1855. To govori kako ljudi funkcioniraju. Nitko ne može sa sigurnošću reći kako će budućnosti izgledati i kakav je utjecaj koji će tehnologija ostaviti na čovječanstvo'.

'IT-evci znaju da se svijet ubrzava. Čak 46 godina bilo je potrebno da četvrtina populacije SAD-a prihvati električnu struju kao svakodnevicu. Za prihvaćanje elektroničke pošte trebalo im je samo sedam godina. U budućnosti dvije vrlo važne tehnologije će biti električni auti i auti bez vozača', rekao je uz pojašnjenje:

'Električni automobili imaju jako malo pomičnih dijelova i stoga će trajati puno dulje od klasničnih automobila. Osim toga, za desetak godina teško da će se isplatiti kupiti automobil, on će se kupovati kao usluga, unajmit ćete ga ili dijeliti. Ako će automobili trajati puno dulje, bit će potrebno napraviti ih oko 70 posto manje svake godine, što će srušiti potražnju za naftom, ali i klasičnu autoindustriju, rekao je.