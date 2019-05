Najopasniji laptop na svijetu trenutno je na dražbi, može biti vaš za više od 1,2 milijuna dolara

Umjetnička djela često imaju bogatu i složenu povijest, ali rijetko su potencijalno izravno opasna za za one koji ih posjeduju. 'The Persistence Of Chaos' moguća je iznimka

Djelo internetskog umjetnika Gua O Donga obično je prijenosno računalo u koje su postavljeni primjerci šest najopasnijih zlonamjernih softvera na svijetu. S tim laptopom nećete imati problema dok ga ne povežete s internetom ili u njega ne utaknete USB stick.

Umjetnik kaže kako je htio apstraktnim (ali ipak stvarnim) prijetnjama digitalnog svijeta dati čvrst, opipljiv oblik. Šest virusa kojima je namjerno zaražen Samsungov laptop NC10-14GB odabrao je prema razmjerama ekonomske štete koju su nanijeli (ukupno oko 95 milijardi američkih dolara). Među njima su virus ILoveYou, koji je 2000. godine kružio svijetom kao privitak e-pošte i ucjenjivački softver WannaCry, koji je zaključavao računala u bolnicama i tvornicama diljem svijeta prije dvije godine. Ucnjenjivački zlonamjerni softver i dalje predstavlja veliku prijetnju. Primjerice, tijekom prošlog mjeseca poharao je grad Baltimore u Sjedinjenim Državama, gdje je paralizirao lokalnu upravu i njene servise.