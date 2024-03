Stigla je nova internetska prijevara: Evo kako se zaštititi

Zatim će vas prestrašiti kako to može imati negativan utjecaj na vaše poslovanje te nude priliku da zakupite navedenu domenu prije nekog drugog. Za registraciju domene na 10 godina traže jednokratno plaćanje u iznosu od 297,50 € i daju Vam rok od 72 sata za odluku kako bi vas prisilili na nepromišljenu odluku.

'Upozoravamo građane da ne ulaze u komunikaciju s pošiljateljima ovakvih poruka, ne uplaćuju novac te da informiraju druge kako ne bi nasjeli na ovaj oblik prijevare', upozoravaju iz Nacionalnog CERT-a.

U nastavku je test poruke s indikatorima pomoću kojih možete prepoznati pokušaj prijevare.

Tekst poruke:

[Opći pozdrav]

Što se tiče vlasnika poslovanja [vaša domena.hr],

[Lažno predstavljanje] Danas smo primili zahtjev za registraciju za [vaša domena.com]. Kako već imate [vaša domena.hr], dajemo vam prvu opciju registracije za [vaša domena.com] u skladu s Politikom za rješavanje sporova oko imena domena.

[Izazivanje straha] Ako druga tvrtka registrira ovo ime domene, to može imati negativan utjecaj na vaše poslovanje. Na primjer, moglo bi doći do nesporazuma između ta dva imena domena. Također, može doći do oštećenja imidža u ozbiljnim slučajevima.

[Lažna dobra ponuda] Želite li radije registrirati [vaša domena.com] za sebe? Ako da, molimo vas da nam javite. Ako se slažete, povezat ćemo ime domene s vašom trenutačnom web stranicom. Ako posjetitelj unese [vaša domena.com], automatski će biti povezan s vašom trenutačnom web stranicom [vaša domena.hr].

[Traženje novca] Troškovi iznose 29,75 € godišnje. Ime domene direktno se registrira na razdoblje od 10 godina. Ukupni troškovi iznose 297,50 € (jednokratno plaćanje za 10 godina, bez godišnjih plaćanja). Svi iznosi isključuju 25% PDV-a. Primjenjuju se uvjeti i odredbe koje možete pronaći na našoj web stranici.

[Krađa podataka] Slažete li se s ovim prijedlogom? Tada potvrdite slanjem svojih podataka za račun (naziv tvrtke, OIB, adresa i ime kontakta).

[Pokušaj ostvarivanja komunikacije] Ne slažete se? Molimo vas da nam također javite. Tada ćemo pristati na zahtjev treće strane. To znači da će oni steći prava na ime domene [vaša domena.com].

[Kratko vrijeme za odluku] Molimo vas da nam javite u roku od 72 sata.