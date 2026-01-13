NOVE GRANIČNE VRIJEDNOSTI

Na razini EU-a stupaju na snagu dodatne mjere zaštite od PFAS-ova u vodi za piće

L. Š.

13.01.2026 u 15:32

Ilustracija
Države članice od 12. siječnja moraju na usklađen način pratiti razinu perfluoralkilnih i polifluoralkilnih tvari (PFAS) u vodi za piće jer su preinačenom Direktivom o vodi za piće propisane nove granične vrijednosti na razini EU-a. Osim toga, moraju Komisiju obavješćivati o rezultatima tog praćenja te pritom navesti podatke o prekoračenjima graničnih vrijednosti, incidentima i eventualnim odobrenim odstupanjima, priopćili su iz Europske komisije

Ta mjera izravno pridonosi ključnom cilju Strategije za otpornost vodoopskrbe, odnosno pravu na sigurnu vodu za piće. Ujedno je i odgovor na poziv kojim se u Strategiji potiče na hitno djelovanje u borbi protiv onečišćujućih tvari koje ugrožavaju europske izvore pitke vode.

Preinačena Direktiva o vodi za piće donesena je 2020., a države članice imale su rok do siječnja 2023. da je prenesu u nacionalno pravo. Kako bi poduprla dosljedno praćenje u cijeloj Uniji, Komisija je 2024. objavila tehničke smjernice.

Ovo je prvi put da se u EU-u provodi sustavno praćenje perfluoralkilnih i polifluoralkilnih tvari u vodi za piće. Ako se granične vrijednosti prekorače, države članice moraju poduzeti mjere za smanjenje razine tih tvari kako bi zaštitile javno zdravlje te o tome informirati javnost. Te mjere mogu uključivati zatvaranje kontaminiranih izvora vode, uvođenje dodatnih tretmana za uklanjanje PFAS-ova ili ograničavanje upotrebe vode za piće dok je prekoračenje prisutno.

Povjerenica za okoliš, otpornost vodoopskrbe i konkurentno kružno gospodarstvo Jessika Roswall izjavila je: 'Onečišćenje perfluoralkilnim i polifluoralkilnim tvarima sve je veći problem za vodu za piće u cijeloj Europi. Sada smo uveli usklađene granične vrijednosti i obvezno praćenje, pa države članice imaju pravila i alate za brzo otkrivanje i rješavanje problema s PFAS-om radi zaštite javnog zdravlja.'

