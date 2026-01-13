Na razini EU-a stupaju na snagu dodatne mjere zaštite od PFAS-ova u vodi za piće

Ta mjera izravno pridonosi ključnom cilju Strategije za otpornost vodoopskrbe, odnosno pravu na sigurnu vodu za piće. Ujedno je i odgovor na poziv kojim se u Strategiji potiče na hitno djelovanje u borbi protiv onečišćujućih tvari koje ugrožavaju europske izvore pitke vode.

Preinačena Direktiva o vodi za piće donesena je 2020., a države članice imale su rok do siječnja 2023. da je prenesu u nacionalno pravo. Kako bi poduprla dosljedno praćenje u cijeloj Uniji, Komisija je 2024. objavila tehničke smjernice.