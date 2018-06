Na Messenger stižu dvije novosti, a osvježili su se i Snapchat i Instagram

Snapcaht je najavio opciju koja će se svidjeti mnogim brzopletim korisnicima, Instagram želi uvesti veliku novost u način na koji gledamo videe, a Messenger se sprema za Svjetsko nogometno prvenstvo

Prošlog je tjedna TechCrunch izvijestio kako će Instagram pokrenuti novi feed za duže video sadržaje, a okvirni datum lansiranja trebao bi biti 20. lipnja. Ovo je prilika da Instagram evoluira od društvenog do 'pravog' medija i tako ukrade gledatelje YouTubeu i Snapchatu.

Na Messenger stižu dvije novosti

Svjetsko prvenstvo je iza ugla i nitko ne može ostati imun na nogometnu groznicu, pa tako ni Facebook. Stoga Messenger dobiva nekoliko značajki koje će popratiti globalni događaj, uključujući nove opcije kamere i nekoliko igara za igranje s prijateljima.

Fotoaparat za Messenger u tom duhu nudi filtere u bojama nacionalnih zastava i 'svečane perike' namijenjene svakom natjecateljskom timu, zajedno s efektima okvira koji sadrže zastave svake zemlje.

Nekoliko postojećih igara kao što su 'Keepie Uppie' i instant igra 'The Score' imaju i posebne verzije za Svjetski kup, a nova 'Golden Booti igra, koju je moguće igrati na Messengeru, omogućuje igračima da pokažu svoju vještinu udaranja slobodnog udarca, prenosi Engadget.

No to nije sve što Facebook priprema za Messenger. Glasnogovornik Facebooka potvrdio je TechCrunchu da će smanjiti s nukanjem na slanje 'poruke dobrodošlice'. To je ona poruka koju dobijete kad dodate novog prijatelja ili neki stari skine aplikaciju.

Evo što o tome kažu iz Facebooka.

'Otkrili smo da su mnogi ljudi cijenili dobivanje obavijesti kada se prijatelj pridruži Messengeru. Radimo na tome da takve obavijesti učinimo još korisnijima i kako bi ih s vremenom dobivalo manje ljudi koji to ne žele. Cijenimo i sve povratne informacije koje nam ljudi šalju, stoga ih molimo da tako nastave jer nam to pomaže da poboljšamo proizvod.'

To znači da takve poruke neće u potpunosti nestati, nego će ih, ako ih ne budete otvarali, s vremenom biti manje.