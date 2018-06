Facebook nam je po novome ovako organizirao prošlost

Facebookova značajka koja nas podsjeća što smo objavili ili podijelili na današnji dan prije koju godinu od sad ima novi izgled i uklopljena je u novu kategoriju

Na novoj web stranici Memories podsjetnici na prošle dane organizirani su u četiri kategorije. U prvoj ćete naći On This Day, dok će vas druga podsjetiti s kime ste postali prijatelj na Facebooku na određeni dan.

Alat On This Day postat će dijelom novog alata, nazvanog Memories, koji bi trebao biti dostupan od 11. lipnja i biti znatno pregledniji od dosadašnjih rješenja.

U Recaps of Memories bit će smještene uspomene na koje će vas Facebook podsjetiti nakon mjesec dana ili na kraju godišnjih doba, a Memories You May Have Missed je za one među nama koji ne provjeravaju kategoriju Memories redovno. Ponudit će najvažnije uspomene iz prošlog tjedna.

Nova kategorija smještena je u bookmarku za Memories na lijevoj strani ako koristite stolno računalo, ili pod izbornikom More u mobilnoj aplikaciji. Možete odabrati hoćete li nastaviti primati obavijesti za Memories, a i povremeno će se pojavljviati u vašem News Feedu. Također, možete ih pregledati na stranici facebook.com/memories.

Tri godine star alat On This Day koristi, prema Facebookovim podacima, više od 90 milijuna ljudi, piše Digital Trends.