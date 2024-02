MWC Barcelona: Mobilne tehnologije i usluge u 2023. činile 5,4 posto globalnog BDP-a

Otvarajući kongres, generalni direktor GSMA (globalnog udruženja mobilne industrije/operatora, organizator MWC-a) Mats Granryd rekao je da se putem mobilnih operatora provodi 65 posto svjetskih mrežnih veza. Uspješnost operatora se ogleda u tome koliko ih uspijeva doći do novih izvora prihoda, unapređenja korisničkog iskustva, ali i ušteda u kapitalnim i operativnim ulaganjima.

GSMA predviđa da će do 2025. mobilni operatori morati potrošiti oko 1,1 trilijun dolara na kapitalna ulaganja, uglavnom u 5G, čije se pokretanje očekuje na 30-ak novih tržišta, većinom u Africi i Aziji. 'Važno je otključati puni potencijal 5G-a, jer se još ne koristi u većem dijelu svijeta', rekao je Granryd.

Napretkom je ocijenio što operatori povećavaju komercijalne kapacitete 5G mreža, ocijenivši međutim da to nije dovoljno. Značajnim trendom označio je privatne 5G mreže, kojih je do kraja 2022. oko 30 posto operatora u svijetu lansiralo ili testiralo, da bi se to do kraja 2023. udvostručilo.

Novi podaci GSMA pokazuju da je na kraju 2023. u svijetu bilo 4,7 milijardi korisnika mobilnog interneta ili oko 58 posto svjetske populacije, oko dvije milijarde više nego ih je bilo 2015. godine. No, prisutan je digitalni odnosno mobilni jaz, jer još uvijek oko tri milijarde ljudi živi na područjima bez pristupa mobilnim uslugama iako su pokrivena mrežama, za što su glavni razlozi opća i digitalna nepismenost ljudi i siromaštvo.