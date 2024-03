Rješenje za nedostatak kadra? Huawei predstavio novi globalni program za ICT talente

Godišnje će se izabrati 30 mladih ICT stručnjaka koji su na studiju iz STEM područja ili su nedavno diplomirali na istom, a kojima će omogućiti dodatnu edukaciju i financijsku potporu za realizaciju svog projekta u iznosu od 5000 dolara, a najutjecajniji projekti dobit će dodatnih 5000 dolara za unapređenje rješenja. Huawei poziva sve zainteresirane da se prijave na program putem web stranice programa do 23. ožujka.

Vicky Zhang, potpredsjednica Huaweijevog odjela za korporativne komunikacije, tom je prilikom izjavila: 'Huawei je već dugo predan razvoju digitalnih talenata diljem svijeta. Iznimno sam sretna i ponosna što naši zajednički projekti s partnerima zaista funkcioniraju i sve protječe glatko zahvaljujući zajedničkoj viziji koja nas vodi' Ostanite povezani i budite uzor drugima, tako će se oblikovati inkluzivna digitalna budućnost.'

Potpora nedostatku ICT stručnjaka

Najavljen GCYLP program otvoren je za prijave iz Hrvatske, a uz ovaj program Huawei će u Hrvatskoj i ove godine, već sedmu godinu zaredom, nastaviti sa Seeds for the future programom usmjerenim na studente završnih godina tehnoloških fakulteta. Huawei na ovaj način želi dodatno potaknuti interes za edukaciju u STEM području, što je ključno za uspješnu digitalnu transformaciju zemlje s obzirom da procjene govore da će Hrvatska do 2030. godine trebati 100.000 ICT stručnjaka, a trenutno je njih oko 50.000.