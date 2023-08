Twitter usporava poveznice svih stranica s kojima se Musk odlučio posvađati

Trenutno, doduše, nije do kraja jasno postoji li ikakav razlog za spore poveznice osim Muskove osobne osvete. Usporavaje je samo vezano uz stranice s kojima se Musk do sad svađao - do sad je blokirao poveznice na Substack, Mastodon, Threads i druge konkurente. Također je javno napao New York Times povukavši provjereni status publikacije kratko nakon dolaska novog Twitter Bluea (sad poznatijeg pod imenom X Premium). Vlasnik X-a trenutno se svađa sa Metinim direktorom Markom Zuckerbergom zato jer je Zuck nedavno izbacio konkurenta pod imenom Threads.

Glasnogovornik New York Timesa navodi da je publikacija svjesna izvješća o usporavanju te da je sama došla do sličnih zaključaka. 'Nismo dobili nikakvo objašnjenje od platforme zašto su nam to napravili' kaže glasnogovornik. 'Premda ne znamo logiku iza apliciranja ovog usporavanja, brine nas targetirani pritisak koji X vrši na medijske kuće zbog nejasnih razloga'.

Osnivači Substacka Chris Best, Hamish McKenzie i Jairaj Sethi također su kritizirali Muskov potez. 'Substack je kreiran kao direktan odgovor ovakvoj vrsti ponašanja' piše u izjavi. 'Autori ne mogu stvoriti održive biznise ako njihova veza sa publikom zavisi o nepouzdanim platformama koje su pokazale da su sprene mijenjati pravila kako bi naštetile ljudima koji ih koriste. Dok se nadamo da će Twitter promijeniti odluku prema kojoj je instituirao usporavanje poveznica Substacka, naš je fokus i dalje na Substackovom razvoju'.

Engadget navodi da X, kao već u nekoliko slučajeva, nije odgovorio na zahtjev za komentare. Kompanija je, podsjećamo, prestala odgovarati na upite medija otkad je Musk dao otkaz svom osoblju odjela za komunikaciju.