Muku mučite s medicinskom dokumentacijom? Domaća aplikacija drži sve na jednom mjestu, a korisna je i – starijima

Ključni trendovi kao što su trend starenja stanovništva i porast oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, a s druge strane tehnološki napredak te porast broja medicinskih aplikacija u svijetu bili su misao vodilja Maje Bogović kad je sa svojim timom 2020. kreirala Meddox, inovativnu mobilnu aplikaciju koja omogućava korisnicima da čuvaju svoju medicinsku dokumentaciju na jednom mjestu i u digitalnom obliku

Lansirali su aplikaciju u lipnju 2021., a samo u prvih mjesec dana privukla je 1000 aktivnih korisnika . U projekt je uključeno niz stručnjaka, od liječnika i farmaceuta do medicinskih biokemičara te IT stručnjaka – developera, u razvoju zahtjevnog i jedinstvenog softverskog algoritma.

'Da bismo zaštitili svoje zdravlje, ključno je preventivno djelovati, a za to je nužno najprije razumjeti osnovne zdravstvene informacije, što ulazi u područje zdravstvene pismenosti koju potičemo. Meddox potiče pacijente na odgovornije i informiranije donošenje odluka o vlastitom zdravlju boljim razumijevanjem zdravstvenih informacija. Uvid u vlastitu zdravstvenu dokumentaciju omogućava da aktivno pratimo svoje zdravlje i djelujemo preventivno', pojašnjava nam Maja Bogović, inače doktorandica na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu u polju poslovnog upravljanja, sa 17 godina iskustva na upravljačkim pozicijama u domaćim i internacionalnim tvrtkama. Pokrenula je 2017. svoj prvi poduzetnički projekt, a 2020. godine Meddox. Tada joj se na poziciji direktorice pridružila Vesna Babić, i to nakon 18-godišnje karijere u farmaceutskoj industriji na pozicijama marketinškog upravljanja. Najponosnije su, kažu, na to što je Meddox u potpunosti hrvatski proizvod.