U svijetu niče sve više zdravstvenih startupa, a i Hrvatska ima važne igrače. Čelni čovjek inovacijske agencije Lean Startup Hrvatska otkriva zašto je taj segment toliko bitan

Posljednjih godina u svijetu se vidi iznadprosječan udio zdravstvenih startupa u odnosu na druge sektore. Pogotovo je u Europi zdravstveni startup ekosustav (HealthTech) u ekspanziji, što se u 2021. pokazalo kroz 2,4 puta povećanu vrijednost investicija u healthtech startupe u odnosu na prijašnje godine

Navodi te podatke Filip Stipančić , dobar poznavatelj hrvatskog startup ekosustava, čiji je dio već godinama kao suosnivač inovacijske agencije Lean Startup Hrvatska te vlasnik softverskog i konzultantskog poduzeća specijaliziranog za industriju upravljanja objektima. Po struci je inženjer strojarstva, no interesi za ekonomiju i poduzetništvo potaknuli su ga da već tijekom srednjoškolskih i fakultetskih dana zakorači u područje inovacijskog i startup ekosustava.

'Mislim da se kroz agencijski rad akumuliralo dosta znanja, iskustva, poznavanja tržišta i digitalnih proizvoda, što se sad postepeno komercijalizira. Dobar nastavka ovog trenda upravo su digitalne agencije koje izlaze iz agencijskog rada i počinju raditi vlastite proizvode u formi venture buildera (organizacija koja je ujedno investitor i suosnivač u startupu). Mislim da je to vrlo učinkovit način da se iskoriste resursi i za neko vrijeme stvori veći broj novih startupa', kaže Stipančić.

'Iz tih primjera zaključujemo da je za razvoj ekosustava bitno imati fokus na sektor – hrvatski ekosustav je i dalje 'agnostički ' i tek je počela sektorska specijalizacija – te stvarati uvjete koji će privući vrhunske talente iz cijelog svijeta. Bitno je i omogućiti izvore financiranja radi iznadprosječnih ulaganja koja su nužna zbog rigoroznih regulatornih uvjeta i testiranja koja prate istraživanja. Zahvaljujući politici ulaganja u inovacije koju provodi EU, inicijative za razvoj ekosustava u Hrvatskoj mogu dobiti podršku. Ali to je samo prva iskra, jer za pravi razvoj potrebno je uključiti veliki nacionalni zdravstveni sustav i privatni sektor ', ističe Stipančić.

Pritom dodaje da se aktualna kriza još ne osjeti u Hrvatskoj niti je pandemija značajnije negativno utjecala na naš ekosustav.

'U ekosustavima kao što je Silicijska dolina, o kojima često čitamo, startupi su znatno osjetljiviji na krize. Njihov tijek novca je pod većim opterećenjem zbog visokih troškova, nedostatka prihoda i agresivnog planiranja ulaganja u rast zbog očekivanja investitora. Poremećaji na tržištu kapitala direktno utječu na fondove rizičnog kapitala, što otežava prikupljanje investicija za takve timove koji imaju kratak runway (vrijeme u kojem startup može funkcionirati prije nego što ostanete bez novca) prije kriznog razdoblja. Kako europski investitori generalno traže 'zrelije' investicijske prilike i pristup investicijama u regiji ionako nije jednostavan, dosta startupa bootstrappa planira mnogo opreznije, što ih onda spašava u ovakvim situacijama. Mislim da su startupi iz Hrvatske, koji prežive početke i stasaju do nivoa globalne konkurentnosti, iznimno kvalitetni u svom znanju te kvaliteti rada i organizacije', ističe Stipančić.

Formule za uspjeh nema, jer razvoj inovacija i startupa bio je i ostat će rizičan. No Stipančić kaže da razlikuje tržišni rizik (je li potrebno?) i tehnički rizik (je li moguće?).

'Tržišni rizik moguće je umanjiti pomoću metodologija testiranja, posebice u ranoj fazi, kao što to činimo pomoću razvoja korisnika slijedeći principe lean startupa. Upravo su to pristupi koji obilježavaju sve inovacijske programe agencije Lean Startup Hrvatska. Najbolje je rano i iskreno suočavanje s korisnicima i tržištem, koliko god bolno i neugodno to bilo. Bitno je ne juriti za idejama, nego za dobrim problemima koji trebaju rješenje. Tada se puno jednostavnije suočiti s realnošću tržišta i odbaciti niz ideja koje ne funkcioniraju kao rješenja problema sve dok se ne potvrdi ona prva', naglašava naš sugovornik.

Misija njegove inovacijske agencije Lean Startup Hrvatska stvaranje je novih vrijednosti snagom inovacija. Kaže da su jedinstveni po tome što pružaju usluge izrade i provedbe inovacijskih programa, inovacijskih događanja i savjetovanja u području razvoja ekosustava.