[FOTO] Je li aeroponski uzgoj biljaka budućnost? Urbana poljoprivreda je niša startupa RoomHarvest, otkrili su nam o čemu se radi

Urbano vrtlarstvo sve je popularnija aktivnost u većim gradovima u kojima su ljudi ograničeni prostorom pa uzgajaju biljke na balkonima, u gradskim dvorištima i krovnim vrtovima. Primjećuje taj trend i sve više mladih koji ovaj neklasičan oblik poljoprivrede žele približiti javnosti. Među njima su i Monika Gvozdić i Ivan Jajić, osnivači startupa RoomHarvest koji su otkrili dodatne inovacije uzgoja, a sada ih žele predstaviti

Sve je krenulo od programa Empowering Women in Agrifood (EWA) , a koji se prvi put održava u Hrvatskoj u suradnji s Lean Startupom Croatia , čiji je cilj podrška poduzetnicama u ranoj fazi njihove karijere kako bi uspješno razvili održivo poslovanje.

Urbano vrtlarstvo i uspjeh startupa RoomHarvest

'Odlučila sam se prijaviti na taj program u lipnju 2022. godine, no još nisam znala točno s čime. Tada smo kolega Ivan i ja krenuli u razmatranje inovacija koje bismo mogli ponuditi zajednici, a ona je postala jako ovisna o ponudi na tržištu. Tada se stvorila ideja o hidroponskom uzgoju namijenjenim za unutarnje prostore kao što su stanovi i kuće, čime bi korisnici mogli sami uzgajati svoje povrtne kulture. Naravno, kao i svaka, ideja se razrađuje pa smo tako došli do dodatne inovacije uzgoja, a to je aeroponski uzgoj, stoga smo ga i prijavili za program.

Na početku smo bili sumnjičavi i pitali se hoće li ova ideja biti dovoljno dobra za ovakav program, jer ipak ovo nije klasična poljoprivreda, već urbano vrtlarstvo. No od 50 projekata, naš startup RoomHarvest ušao je među njih 10 i time postao dio predinkubacijske faze Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) u sekciji hrane. Ponukani ulaskom u predinkubator i uz mentoricu Sandru počeli smo zajedno razrađivati ovaj projekt. Prvenstveno smo htjeli čuti mišljenje zajednice o aeroponskom uzgoju, koje ih povrtne kulture zanimaju te jesu li se spremni sami baviti uzgojem u svom domu', kaže Gvozdić.