Blagdanska preporuka: Izabrali smo osam savršenih tech poklona ispod 50 eura

Donosimo osam poklona idealnih za sve konzumente medija u svim formatima i smjerovima - od rada u kućnom uredu do programiranja ili gejminga.

Stigao je onaj dio godine u kojem većina nas traži što kupiti najmilijima, makar to bilo nešto sitno i simbolično. Problem je, doduše, to što se često znamo naći u situaciji da s nekim živimo ili smo u bliskom kontaktu cijele godine, a zapravo ne znamo što bismo mu kupili. Kako bismo riješili ovaj problem, napravili smo vodič kroz (relativno) jeftine poklone što učinkovito obuhvaćaju skupinu 'ljudi koji sjede za računalom'.

Cijena mu je, doduše, dosta visoka - oko 43 eura - no vrijeme koje će uštedjeti (i predmeti koje će spasiti) vjerojatno vrijedi više od toga. Ako ste ekstra darežljivi (ili rastrošni), na raspolaganju je i 'obiteljska' varijanta s četiri AirTaga, a koji koštaju trunkicu manje nego da ih kupujete jednog po jednog.

Ovogodišnju listu prijedloga započet ćemo najbolnijim (najskupljim) poklonom na listi, a on će pomoći svakome tko ima iPhone i uvijek, ali uvijek prije odlaska iz kuće nema blage veze gdje je ostavio ključeve auta ili novčanik. Airtag se puni jednom baterijom za satove, stane u novčanik, a može se staviti i na privjesak za ključeve.

Možda najbolja stvar vezana za Logitech G305, pored dugovječnog rada, to je što ga se može pronaći za manje od 45 eura , što ga čini izvrsnim poklonom za članove obitelji ili prijatelje koji igraju videoigre i čiji su miševi na izmaku snage. Ili im se, recimo, boja ne poklapa s onom na tipkovnici...

Logitechov G305 već neko vrijeme naziva se kraljem jeftinih gejmerskih miševa. S jedne je strane to posve razumljivo - riječ je o bežičnom mišu koji dolazi s Logitechovim najnaprednijim senzorom, kvalitetnim tipkama i velikom paletom boja. Također, entuzijasti ga strašno vole rasklapati i modificirati ne bi li dobili periferiju koja je lakša ili prilagođenija njihovom specifičnom ukusu. S druge strane - teži skoro 100 grama i ne dolazi s RGB osvjetljenjem.

Ako znate nekog tko provodi svoje vrijeme za računalom i bole ga ruke nakon dugotrajnog tipkanja, uvijek mu možete kupiti podlogu za ruke. Radi se o jednostavnom dodatku koji se stavi ispod tipkovnice i na koji korisnik oslanja dlanove dok tipka. Pored veće udobnosti, ovo rješenje je super zbog zdravstvenih (i estetskih) koristi. Naš izbor za podlogu je vrlo jeftin MonsGeekov Wrist Rest za tipkovnice s 98 tipki, a može ga se nabaviti za 9,99 eura plus porez (što kod nas iznosi 12,5 eura).

No ovo nije jedina podloga koju možete kupiti - one dolaze u raznim veličinama i oblicima, a ovisno o proizvođaču, cijene im se kreću od 10 eura do onih za koje treba izdvojiti 60 ili više eura te su napravljene od kvalitetnog drva ili višeslojnog materijala s posebnim finišem. Za ovaj vodič, doduše, MonsGeekov Wrist Rest je savršen izbor.

Spigen Ultra Hybrid - maskica za mobitel