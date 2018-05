Muči vas manjak prostora na računalu? Ovako ćete obrisati sve duplikate

Vaše stolno računalo s operativnim sustavom Windows s vremenom će nakupiti nemali broj suvišnih datoteka, među kojima priličan broj duplikata. Ovako ih se možete riješiti

Ako imate dvije datoteke u različitim mapama istog naziva i različitih podataka (recimo, fotografiju ili dokument u Wordu) jednu od njih će obrisati bez obzira što nije doista o duplikacija. Stoga je bolje koristiti veličinu (Size) kao kriterij za pretragu nego naziv (Name).

Također možete odrediti i koje će sve diskove CCleaner pregledati u potrazi za duplikatima. Nemojte ga koristiti na onima gdje držite sigurnosne kopije (backup) važnih podataka. Preporučamo i da napravite kopije važnih podataka prije no što se upustite u brisanje.

Nakon što ste sve to obavili kliknite na dugme Search pri dnu panela. Aplikacija će skenirati diskove koje ste odredili i prikazati sve duplikate koje pronađe. Morat ćete ručno značiti one koje želite obrisati. Kad to obavite, kliknite dugme Delete Selected, piše Tech Advisor.