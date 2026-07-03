'Provjeravajte što djeca gledaju': Pravobraniteljica upozorila na opasnost viralnih snimki nasilja

Važno je, kaže, voditi računa da neprimjereni i štetni komentari ispod objava na mrežama potiču novo nasilje te preporučuje da se takvi sadržaji prijavljuju digitalnim platformama.

''Preporučujemo da se suzdržite od dijeljenja videozapisa ili fotografija samog čina nasilja . Kontinuirano izlaganje vizualnim prikazima nasilja dovodi do izravne retraumatizacije žrtve i predstavlja ugrožavanje njezine dobrobiti. Masovno dijeljenje uznemirujućih materijala istovremeno izaziva sekundarnu traumatizaciju kod šire populacije, a posebno kod ranjivih skupina i djece'', navela je pravobraniteljica.

Pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić j e u preporuci za javnost istaknula da je građanska dužnost beskompromisno osuditi nasilje i prijaviti ga nadležnim institucijama.

U preporuci za roditelje savjetuje da prate digitalni trag i provjeravaju sadržaje kojima su djeca izložena na digitalnim platformama.

''Vaša je dužnost i odgovornost u odgoju i zaštiti djece spriječiti konzumaciju eksplicitnih snimaka nasilja. Ako je dijete već vidjelo snimku ili čulo za događaj, inicirajte smiren razgovor. Djetetu treba objasniti da je takvo ponašanje zabranjeno, čime se smanjuje njegov osjećaj nesigurnosti'', naglasila je.

Ujedno je, napomenula je, nužno poučiti djecu poštivanju tuđe privatnosti i jasno im argumentirati zašto se stradavanje druge osobe ne smije pretvarati u sadržaj za masovno dijeljenje.

Medije je pak pozvala na pridržavanje odredbi Zakona o medijima, Zakona o elektroničkim medijima i Kodeksa časti hrvatskih novinara prema kojima identitet maloljetne žrtve mora ostati u potpunosti zaštićen. To isključuje objavljivanje imena, lica, adrese ili bilo kojeg drugog podatka koji može dovesti do identifikacije djeteta, podsjetila je pravobraniteljica u preporuci medijima.

''Izvještavanje o nasilju ne smije biti senzacionalističko, a vizualni prikazi samog događaja ne bi se smjeli objavljivati u izvornom obliku. Ako postoji opravdan javni interes, takvi prikazi moraju biti tehnički zaštićeni i zamućeni, a fokus izvještavanja mora biti usmjeren na osvješćivanje problema i propitivanje institucionalnog odgovora umjesto na grafičke detalje samog nasilja'', poručila je Katkić Stanić.

Mediji su, naglasila je, dužni preuzeti edukativnu ulogu i kontekstualizirati događaj kroz prizmu građanskih prava, zakonskih procedura prijave i važnosti sustavne podrške žrtava nasilja.