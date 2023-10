Možemo kriviti svemirske brodove za zagađenje - zaprijetili su ozonskom omotaču

Grupa znanstvenika koja proučava učinke isparavanja raketa i satelita u Zemljinoj atmosferi pronašla je dokaze o mogućim katastrofalnim učinicima tih isparavanja na okoliš.

Studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, otkrila je kako oko 10 posto velikih (većih od 120 nanometara) čestica sumporne kiseline u stratosferi sadrži aluminij i druge elemente koji su u skladu sa sastavom legura koje se koriste u konstrukciji svemirskih letjelica, uključujući litij, bakar i olovo.