Motorola Edge 30 stiže u Europu, Amerikanci će morati pričekati

Motorola Edge 30 je smartfon srednje kategorije napravljen za puno širi spektar korisnika od skupljeg flagshipa Motorole 30 Pro

Motorola je službeno objavila da će Edge 30, više poznat kao umjerena verzija Edgea 30 Pro u Europu doći po cijeni od 449 eura i to prije nego što stigne na azijska i bliskoistočna tržišta kasnije ove godine. Na listi čekanja još, naglašava Verge, nije SAD, no kompanija kaže da će regija dobiti drugačiji uređaj koji će biti predstavljen kasnije ove godine.

Motorola Edge 30 pruža manji ekran i tanju formu od Edgea 30 Pro - također poznatijeg kao Edge Plus. Njegov 6.5 inčni OLED zaslon u rezoluciji 1080p podržava osvježenje ekrana do 144 Hz, no razlika je u tome što ga pokreće Snapdragon 778 koji je, podsjetimo, korak ispod 8 Gen 1 procesora koji se nalazi u flagshipu.