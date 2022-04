Deset trikova koje vrijedi isprobati: Jeste li znali da i ovo možete na iPhoneu?

Appleov pametni telefon nudi jako veliki broj značajki. Moguće je kako su vam bar neke od njih promakle, a mogle bi vam biti korisne

Adresna traka u Appleovom web pregledniku prebačena je na dno zaslona u sklopu zadnjih nadogradnji iOS-a za iPhone i iPad. Ako vam se to ne sviđa možete ju vratiti tamo gdje je bila prije.

Otvorite Safari na iPhoneu, kucnite dugme Aa na adresnoj traci. Pojavit će se izbornik. U njemu odaberite opciju Show Top Address Bar.

4. Pratite iPhone i kad je isključen

Snalažljiv lopov isključit će vaš iPhone čim vam ga ukrade kako ga ne biste mogli pratiti pomoću značajke Find My. No, u Appleu su tome doskočili tako što su u izdanje iOS 15 dodali mogućnost praćenja iPhonea i kad je isključen, vraćen na tvorničke postavke ili mu je baterija prazna.

Otvorite redom Settings, Apple ID, Find My i Find My iPhone. Sve dok je značajka Find My Network uključena moći ćete naći iPhone i kad uređaj nije uključen.

Poželite li provjeriti radi li značajka pričuve energije, pritisnite zajedno tipku za uključivanje i tipku za regulaciju zvuka. Trebala bi se pojaviti značajka iPhone Findable After Power Off.