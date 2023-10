Mobitel ne biste trebali puniti preko noći, stručnjak objasnio zašto

Ritesh Chugh, izvanredni profesor informacijske i komunikacijske tehnologije na Sveučilištu CQ u Australiji, objasnio je u intervjuu za The Conversation da većini pametnih telefona nove generacije treba između 30 minuta i dva sata da se napune do kraja.

'U slučaju punjenja preko noći to bi značilo punjenje baterije četiri puta dulje nego što je potrebno jer ostaje uključena šest do osam sati. To bi također kemijski oštetilo litij-ionsku bateriju koja je ugrađena u svaki moderni mobilni telefon', kaže Chugh.

Treba izbjegavati potpune cikluse punjenja (od 0 posto do 100 posto) kako biste maksimizirali životni vijek baterije, piše ScienceAlert.