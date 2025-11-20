NOVA PRAVILA

Minimalna razina znanja: FOI najavio novi uvjet za upis nekih kolegija

L. Š.

20.11.2025 u 12:04

Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu najavio je uvođenje novih smjernica koje će profesorima omogućiti da na pojedinim kolegijima odrede minimalnu razinu znanja iz umjetne inteligencije (AI) potrebnu za upis predmeta. Riječ je o još jednom koraku u prilagodbi nastave naglim promjenama koje donosi AI, poručili su sa sveučilišta na obrazovnoj konferenciji Obrazovanje bez granica

Prodekan za nastavu i studente FOI-ja Zlatko Stapić pojasnio je da umjetna inteligencija mijenja način izvođenja nastave te da će neke aktivnosti na kolegijima zahtijevati da studenti već posjeduju osnovno znanje rada s AI alatima. 'Na svakom kolegiju profesor će moći odrediti dopuštenu razinu korištenja AI-a, ali i minimalnu razinu znanja koju student treba imati prije upisa. Neke će aktivnosti to jednostavno zahtijevati', rekao je Stapić, prenosi Srednja.hr.

FOI je već ranije propisao u koje svrhe studenti smiju koristiti umjetnu inteligenciju, osobito pri izradi radova i istraživanja. Fakultet, na kojem prema javno dostupnim podacima studira oko 2.400 studenata, sada dodatno širi regulaciju kako bi se AI sustavno integrirao u nastavu.

Stapić je naglasio da će poznavanje umjetne inteligencije postati uvjet zapošljivosti, istaknuvši da je važno naučiti studente koristiti AI za povećanje produktivnosti, kvalitete i sigurnosti. 'AI zapravo dodaje važnosti STEM područjima. Studiji povezani sa STEM-om i ICT-jem sada postaju još važniji. AI ne može zamijeniti sve i uvijek će biti prostora da mi budemo bolji', dodao je.

