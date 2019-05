Minecraft Classic od sad možete zaigrati i u pregledniku

Popularna igra gradnje i istraživanja slavi deseti rođendan te je od sada dostupna za igru unutar preglednika - bez potrebe za skidanjem softvera

Minecraft Classic besplatna je verzija Minecrafta koja je upticaju već nekoliko godina, a isto vrijedi i za njezinu pojavu u verziji za preglednike. Minecraft Classic do danas je bio dostupan samo za Windowe, Mac i Linux te je zahtjevao instaliranu Javu.

Danas samo morate kliknuti na poveznicu za web stranicu Minecraft Classic i početi igrati bez ikakvog downloada. Jedina stvar koja vam treba je tipkovnica, što znači da igru ne možete igrati na smartfonu ili tabletu.

Minecraft Classic, pored hrpe bugova i ograničenog fonda blokova omogućava samo igranje u Creative modeu, što znači da ne postoji Survival mod u kojem se borite protiv tone neprijatelja. Također ne možete spremati poziciju, no postoji barem mali plus - igru možete igrati sa do devet prijatelja.