Microsoft Teams uskoro će moći podržati online sastanke s do tisuću osoba

Broj se čini ogroman, ali u Microsoftu se vjerojatno pokušavaju pripremiti za svijet u kojem će ne samo sastanci online biti normalna svakodnevna pojava već i rad online kao takav

Zasad nije dostupno više pojedinosti o tome kako to namjeravaju ostvariti, ali čini se kako nećemo morati dugo čekati na njih. Naime, ta bi značajka trebala postati dostupnom do prosinca 2020.

U Microsoftu planiraju povećati kapacitet svog alata za suradnju i videokonferencije online na čak tisuću osoba. Najavili su to u sklopu Microsoft 365 Roadmapa, putem kojeg iz te tvrtke obavještavaju korisnike o planovima za servise koje imaju u ponudi.

Nije prvi put kako stiže najava tolikog povećanja kapaciteta. Kad su u Microsoftu najavili ograničenje od 20 tisuća sudionika bili su napomenuli kako će interaktivni sastanci moći okupiti do tisuću sudionika, piše Make Use Of.



