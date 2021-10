Borba s varalicama: Activision uvodi drastične mjere u Call of Duty

Najnoviji Activisionov sustav za lov na varalice uključit će poseban driver na razini jezgre koji će pomoći otkriti sumnjivo ponašanje

Activision napokon radi nešto oko varanja u Call of Duty: Warzoneu i Call of Duty: Vanguardu. Sustav će, među ostalim, koristiti kombinaciju drivera na razini jezgre (kernel-level) i strojno učenje kako bi promatrao ponašanje igrača, kao i 'tim posvećenih profesionalaca' koji će voditi istragu.

Driver je razvijen specifično za franšizu Call of Duty te će prvo stići u Call of Duty: Warzone u sklopu najnovije nadogradnje. PC igre za više igrača sve češće koriste drivere na razini kernela kako bi prepoznale sofisticirane varalice, no s obzirom da imaju tolike ovlasti nad Windows računalom, postale su i metom kritičara zabrinutih zbog privatnosti samih računala, prenosi Verge.