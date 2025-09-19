MI6 na dark webu regrutira doušnike za sakupljanje tajnih informacija od agenata u Rusiji

Britanski špijuni koristit će 'mračni internet' (dark web) za regrutiranje doušnika te za primanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i diljem svijeta, priopćilo je u četvrtak britansko ministarstvo vanjskih poslova.

Tajna obavještajna služba, britanska špijunska agencija poznata kao MI6, koristit će 'dark web' portal pod nazivom Silent Courier, koji će ljudima omogućavati sigurno prosljeđivanje detalja o ilegalnim aktivnostima bilo gdje u svijetu ili da ponude vlastite usluge.

Svatko može prijaviti osjetljive informacije

"Danas molimo one s osjetljivim informacijama o globalnoj nestabilnosti, međunarodnom terorizmu ili aktivnostima neprijateljskih državnih obavještajnih službi da sigurno kontaktiraju MI6 putem interneta", reći će šef MI6 Richard Moore kada u petak u Istanbulu formalno objavi planove u govoru. "Naša virtualna vrata su vam otvorena", reći će Moore, koji je prethodno pozivao Ruse da špijuniraju za Britaniju.