Svlačionica Reala poslala jasnu poruku Xabiju Alonsu nakon drame u Vitoriji

S.Č.

15.12.2025 u 01:32

Xabi Alonso
Xabi Alonso Izvor: Profimedia / Autor: Ricardo Larreina / Shutterstock Editorial / Profimedia
Real Madrid je slavljem kod Alavesa (1:2) napravio značajan korak u utrci s Barcelonom za naslov prvaka. Madriđani su se približili vodećim Kataloncima na četiri boda zaostatka (39:43), a pobjeda je stigla u trenutku kada je momčad bila ozbiljno oslabljena brojnim izostancima u obrani.

Upravo zato ovaj je uspjeh dodatno učvrstio poziciju Xabija Alonsa, koji uživa snažnu podršku svlačionice. Naime, bivši veznjak Reala našao se pod pritiskom nakon dva uzastopna poraza i svega dvije pobjede u posljednjih osam utakmica. Novi preokret i reakcija momčadi dali su mu prijeko potrebni predah i dodatnu energiju u borbi za nastavak mandata na klupi madridskog velikana.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, koji je izazvao brojne polemike zbog kriterija u kaznenom prostoru i nedosuđenog jedanaesterca za Real u završnici susreta, igrači su dočekali Alonsa pljeskom u svlačionici, piše Defensa Central.

‘Uz tebe smo, mister. Ova pobjeda je tvoja’, poručili su mu igrači, jasno dajući do znanja da momčad stoji iza svog trenera.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 75. minuti, kada je Rodrygo Goes postigao pogodak koji je Realu donio sva tri boda. Brazilac je time nastavio dobru formu nakon gola Manchester Cityju sredinom tjedna, a sve češće zauzima i mjesto u početnoj postavi. Paralelno s time, na teren se vratio i mladi Argentinac Franco Mastantuono, koji je iza sebe ostavio više od mjesec dana pauze zbog problema s leđima. Posljednji put nastupio je još 1. studenoga protiv Valencije, iako je u međuvremenu bio u zapisniku za nekoliko utakmica.

Na konferenciji za medije Alonso je istaknuo težinu ostvarene pobjede.

‘Mendizorroza je uvijek zahtjevno gostovanje. Fokusirani smo isključivo na sebe, radimo zajedno i pripremamo se za utakmice koje dolaze u ritmu svaka tri dana. Ova pobjeda ima veliku težinu jer smo došli s puno izostanaka i suspendiranih igrača’, rekao je trener Reala, koji je posebno pohvalio Víctora Valdepenasa, debitanta na poziciji lijevog beka.

‘Jedna utakmica nije dovoljna. Prije stanke čeka nas kup u srijedu, a zatim i posljednja domaća utakmica protiv Seville. Ostalo je još puno posla, ali današnja izvedba mora nam biti putokaz za nastavak’, zaključio je Alonso, već okrenut kup-dvoboju protiv Talavere, koji je na rasporedu u srijedu u 21 sat na stadionu El Prado.

PRIMERA LA LIGA (16. kolo): Alaves - Real Madrid 1:2 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube

