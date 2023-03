Meta radi na novoj platformi, zabrinuti bi se trebao - Twitter

Nova bi platforma, pišu insajderi, mogla biti kompatibilna sa Twitterovom alternativom Mastodonom, kao i s drugim platformama ActivityPub

P92 će koristiti Instagramov brending te korisnicima omogućiti prijavu i registraciju putem Instagrama, pišu izvori. Informacije o računu će ispuniti informacijama koje korisnik ima na profilu na Instagramu, no 'dijeljenje podataka među Instagramom i P92 bit će minimalno', kažu iz MoneyControla .

S obzirom da je aplikacija decentralizirana, korisnici će moći uspostavljati vlastite servere i postavljati svoja pravila za moderaciju sadržaja. Izvor je MoneyControlu javio da aplikacija korisnicima omogućava objave usmjerene prema drugim serverima, no još ćemo vidjeti hoće li moći pratiti jedni druge. Ako apliakcija podrži ActivityPub, korisnici će se susresti sa platformom koja je kompatibilna s Mastodonom i drugim decentraliziranim aplikacijama koje koriste isti protokol.

Meta ima popis značajki koje želi ubaciti u aplikaciju, uključujući poveznice sa slikom na koje se može kliknuti, djeljive sliek i videekao i verifikacijske bedževe. Izvori ne spominju hoće li kompanija u ovdje naplaćivati kvačice kraj imena, no valja uzeti u obzir da Meta već koristi taj program koji 'potvrdu identiteta' naplaćuje 12 dolara mjesečno. Korisnici P92 i dalje će moći ostavljati komentare i dijeliti privatne poruke, no ta značajka možda neće izaći s prvom verzijom aplikacije. Meta je, piše Engadget, u ovom trenu nesigurna želi li ljudima pružiti mogućnost da ponovno dijele objave kao što je to mogućnost na Twitteru.

MoneyControl navodi da nije posve pojašnjeno je li kompanija već počela raditi na aplikaciji ili to tek planira napraviti. Do trena kad aplikacija konačno i izađe, vjerojatno će imati nekoliko konkurenata, s obzirom da Twitter već ima hrpu konkurenata koji korisnicima pružaju alternativnu platformi Elona Muska.