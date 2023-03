TikTok uvodi naplatu sadržaja, videi će trajati i 20 minuta

Popularna društvena mreža pronašla je još jedan način monetizacije. Korisnici će plaćati za mogućnost gledanja video sadržaja sa osjetno duljim maksimalnim vremenom trajanja

TikTok kreatorima uskoro donosi još jedan način zarade, uvođenjem ekskluzivnog sadržaja koji se plaća. Dobra vijest je što će ti videi također imati dulje vrijeme trajanja od standardnih sadržaja na TikToku, piše Verge.

Kompanija je najavila nov program pod imenom Series koji tvorcima sadržaja dozvoljava izradu kolekcija videa koje se mogu kupiti. Svaka kolekcija može imati do 80 videa, a videi mogu trajati do 20 minuta - što je puno bliže YouTubeu nego TikToku. Kreatori će sadržaje moći naplaćivati od 1 do 190 dolara, a fanovi će im pristupati direktnim poveznicama sa stranice tvorca sadržaja.

Ovaj model naplate vrlo je sličan onom kakvog susrećemo na Patreonu i OnlyFansu, uz pravila o vrsti sadržaja koja su ista kao i kod drugih TikTok videa. Naplata sadržaja za sad je dostupna samo dijelu tvoraca, dok će ostali do nje moći doći tijekom idućih mjeseci.

TikTok će na startu korisnicima nove opcije samo naplaćivati procesiranje i korištenje dućana što je oko 30 posto sveukupne zarade. TikTok nije podijelio koliko će naplaćivati kreatorima, no sigurno je da će se sve transakcije vršiti putem dućana unutar aplikacije, dok će tvorci za upload sadržaja i praćenje gledanosti koristiti novu stranicu Series.

TikTok je tijekom prošlih nekoliko mjeseci izbacio nekolicinu alata za kreatore, kao i par opcija za monetizaciju u nadi potencijalnog rasta u SAD-u i natjecanja sa platformama poput YouTubea. Omogućavanje zarade i zadržavanje kreatora na TikToku njihov je prioritet, pogotovo uz YouTube koji je uveo mogućnost reklamiranja u Shortsima, Googleovom odgovoru TikTokovom formatu kratkih videa.