Marin Čilić oduševljen pametnim telefonom i satom od kojih se ne odvaja: evo što ga fascinira

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i Huawei, drugi najveći proizvođač pametnih telefona na svijetu, potpisali su ugovor o suradnji prema kojem je naš proslavljeni i svjetski poznati sportaš postao glavni hrvatski ambasador Huaweija

Marina Čilića prvenstveno prepoznajemo kao planetarno popularnog teniskog igrača, a zatim kao skromnog filantropa koji je svoje uspjehe nanizao zahvaljujući strahovitim naporima i kontinuiranom ulaganju u sebe. Upravo takve vrijednosti svih ovih godina na globalnoj razini cijeni i njeguje Huawei, stoga ova suradnja sa sobom nosi i određenu simboliku i snažnu poruku kako su rad, trud i ulaganje ključ uspjeha i savršenstva.

Čilić se do sada u svojoj karijeri suočio s iznimnim uspjesima, no i padovima koji su sastavni dio uspjeha ali i razvoja svakog sportaša i čovjeka. Sa svim životnim izazovima Čilić se uvijek nosio snažno, vjerujući u sebe, te je pritom uvijek čvrsto stajao na zemlji. Životni put Huaweijevog novog ambasadora i sva ljubav koju je utkao u tenis svih nas kao jedinke u društvu može učiti o važnosti dosljednosti, ustrajnosti i jednostavnosti. Zanimljiva činjenica iz Marinove biografije jest ta da nikada u kraijeri nije predao meč koji je započeo, a ako bi i izašao na teren usprkos ozljedama, uvijek se borio do kraja što je rijetkost u današnjem tenisu.

Tehnološko rješenje za najzahtjevnije korisnike

Uz mnoge osvojene turnire Čilić se prije svega u knjigu hrvatskog sporta zlatnim slovima upisao zbog osvajanja US Opena, Davis Cupa te finala Wimbledona i Australian Opena. Na ATP ljestvici trenutno je 11. igrač svijeta. Sve to je i razlog zbog kojeg Čilića na Facebooku, Instagramu i Twitteru prati više od pola milijuna fanova diljem svijeta, a što je, između ostalog razlog više zbog kojeg je Čiliću potreban izvrstan pametni telefon kako bi svojim obožavateljima na digitalnim kanalima pružio još bolje i originalnije iskustvo prilikom uzajamne komunikacije.

“Huawei je vrhunski brend, a novi P30 Pro sjajan telefon. Baterija prati moj dnevni ritam, a to je dosta važno u kontekstu užurbanog svijeta u kojem živimo. Osim toga s iznimnom kamerom mogu zabilježiti svaki važni obiteljski i sportski trenutak i uvijek sam siguran da će fotografije ispasti predivno i profesionalno dok o privlačnoj boji mobitela ne treba ni trošiti riječi. Fascinira me čudesni zum na P30 Pro, ali i senzacionalan bokeh efekt koji će mi biti od koristi kad objavljujem fotografije na Instagramu”, kazao je Marin Čilić nakon potpisivanja ugovora s Huaweijem istaknuvši i važnost Huaweijevog pametnog sata GT Watch za kojeg tvrdi da je neophodan za svakoga tko želi pratiti svoje dnevne fizičke aktivnosti, a pogotovo kad je riječ o profesionalnim sportašima.