FOTO Milanović se susreo s papom: 'Pozvao sam ga u Hrvatsku'. Predsjednik otkrio kako je reagirao

Predsjednik Zoran Milanović danas je sa suprugom u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje ga je u privatnoj audijenciji primio papa Lav XIV. kojemu na dar nosi prvu hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483 . Uz to, kako je i bilo najavljeno, Milanović je papu pozvao u Hrvatsku, a u obraćanju medijima kazao je da je bilo lijepo i ugodno, prenosi Danas.hr .

'Reagirao je dobro na pitanje, a njegov prethodnik nije bio u Hrvatskoj. Mislim da će on doći, ali to je papa. Nije to regrutacija za talent show. Neće nitko čuti od pape da govori 'dolazim, nema frke'. Ali mislim da će doći, ponovio je Milanović. Kazao je da nije bilo riječi o politici.

'Nije bilo riječi o politici nimalo. Migranti, to je tema kojom se papa već bavi dosta. Bio je to jedan ugodan razgovor koji je trajao sat vremena, rekao je Milanović. Dodao je da misli da se ovaj papa neće toliko baviti politikom.

'Čini se da se ovaj papa neće baviti politikom kao što su znali činili njegovi prethodnici, što ne držim pogrešnim, ali on je drugačiji', rekao je i istaknuo da je knjiga Misal po zakonu rimskoga dvora koju mu je poklonio jako vrijedan, odnosno 'spomenik veći i od Bašćanske ploče'.