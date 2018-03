LG predstavio novu liniju velikih pametnih televizora

LG je nedavno predstavio svoju liniju televizora za 2018. godinu koju čine novi modeli opremljenim ekranima visoke razlučivosti i poboljšanog kontrasta

LG je predstavio svoju liniju televizora za 2018. godinu koju čine novi i inovativni OLED i SUPER UHD modeli. Na događanju održanom u Seulu, LG je predstavio nove televizore koji koriste LG-jevu tehnologiju umjetne inteligencije (AI) ThinQ te napredni α (Alpha) procesor. Dolazak ove linije televizora predskazan je poslovnim projekcijama koje najavljuju neviđeni porast prodanih OLED TV-a sa 1.6 milijuna u 2017. na 2.5 milijuna do kraja ove financijske godine.

Ljepše, glasnije, crnije

LG je tijekom događaja predstavio čak deset novih OLED televizora opremljenih umjetnom inteligencijom, a njihova imena su W8, G8, E8, C8 i B8. Riječ je o velikim televizorima dijagonale od 55 do 77 inča. Svaki model karakterizira jedinstveno dizajnersko rješenje: Picture-on-Wall (model 77/65 W8), One Glass Screen (model 65 G8), Picture-on-Glass (model 65/55 E8) i Cinema Screen (model 77/65/55 C8 te 65/55 B8). Tu je i devet SUPER UHD televizora (modeli SK95, SK85 i SK80) s AI mogućnostima, dostupnih sa zaslonima od 49 do 75 inča.

Zahvaljujući LG-jevom α (Alpha) 9 procesoru, kojeg nalazimo u serijama OLED televizora W8, G8, E8 i C8, gledatelji će moći doživjeti poboljšani prikaz slike i preciznije boje iz šireg raspona kuteva gledanja, a sve to uz povišenu razinu crne boje karakteristične za OLED panele. Ovome svemu pridodan je Dolby Atmos zvuk, koji cijelo iskustvo dodatno poboljšava.