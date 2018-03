Kina cijelo nebo planira ispuniti internet-satelitima

Kineska svemirska agencija CASIC ove će godine lanisrati prve u seriji broadband satelita koji će, prema najavi, u skoro budućnost svima nuditi superbrzi internet, ma gdje oni bili

Prošlog je mjeseca kompanija za svemirska putovanja u vlasništvu Elona Muska lansirala par satelita kojima planira tesitrati novu vrstu globalnog interneta. Vidjevši potencijal u ovom planu, Kineska kompanija China Aerospace Science and Industry Corp ( CASIC ) krajem godine planira lansirati i svoje pokusne internet satelite.

Dugoročni planovi

Nakon što uspješno lansiraju prvi satelit, CASIC će do 2020. u orbitu poslati još četiri, a do 2022. taj broj planiraju povećati do 156. Prvi sateliti će letjeti u niskoj orbiti od 1000 kilometara. Zhang je prilikom objave naglasio da će 'Hongyun brojnim korisnicima omogućiti da uživaju u superbrzom broadband internetu bili oni u pustinji, posred oceana ili u zrakoplovu.'