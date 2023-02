Leonardo je gravitaciju istraživao sto godina prije Newtona i 500 godina prije Einsteina

Svi znaju priču: Isaac Newton se jednom prilikom nakon večere odmarao pod stablom jabuke, kad je vidio jedan plod kako pada s grane ravno na tlo, i tada je počeo razmišljati o sili koja je jabuku natjerala da pada uvijek istom brzinom, sasvim okomito. Silu danas znamo kao gravitaciju, ali nedavno je otkriveno da se istim fenomenom bavio još jedan veliki um - Leonardo da Vinci

Bila priča o jabuci istinita ili ne, velikan renesanse je na druge načine u 16. stoljeću došao do sličnih zaključaka kao Newton krajem 17. stoljeća. To otkriva nova studija objavljena u časopisu Leonardo kojeg izdaje MIT Press, a u kojoj su analizirani dijagrami koje je da Vinci (1452-1519.) crtao u svojim bilježnicama poznatim pod nazivom Codex Arundel koje se danas mogu pregledavati u digitalnom obliku na stranicama British Library .

Da Vincijevo istraživanje gravitacije prvi je u Codex Arundelu uočio profesor na Caltechu Mory Gharib, proučavajući bilješke u kojima se Leonardo bavio znanošću, umjetnošću i nekim osobnim problemima. Pripremajući se da studentima pokaže da Vincijeve tehnike vizualizacije uočio je seriju crteža koji su ga doveli do autorstva na radu naslovljenom 'Vizualizacije gravitacije kao oblika ubrzanja' ('Leonardo da Vinci's Visualization of Gravity as a Form of Acceleration').

Gharib je na studiji surađivao s kolegom na Caltechu Chrisom Rohom i Flaviom Nocom sa Sveučilišta primijenjenih znanosti i umjetnosti u Ženevi. Ovaj posljednji je preveo Leonardove zapise napisane - kako je majstor običavao - zrcalno s desna na lijevo.