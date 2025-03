Čuvena matematička konstanta i rođendan jednog od najvećih umova svih vremena

Neki cijeli ožujak slave kao mjesec broja pi dok je drugima sve to skupa bezveze jer smatraju da počast treba odati drugom broju - tau.

Radi se o matematičkoj konstanti koja opisuje omjer opsega i promjera kruga, a on iznosi približno 3,14159. Kažemo približno jer je pi dosad izračunat u više od tri bilijuna znamenki iza decimalnog zareza. Niz brojki nastavlja se beskonačno bez očitog ponavljanja ili obrasca. Za izračune je obično dovoljno znati nekoliko prvih brojki, a ostale najčešće služe kao izazov onima koji se žele iskazati dobrim pamćenjem.

Pi je od dana u kojem je otkriven pa sve do danas zaokupljao maštu matematičara i budio znatiželju svih koji su ikad pokušali nacrtati savršen krug. Na papiru se označava grčkim slovom 'pi', a prvi ga je Arhimed opisao kao 22 podijeljeno sa sedam (22/7), što je također drugi datum na koji se slavi, uglavnom u zemljama koje prvo pišu dan u datumu.

O Albertu Einsteinu

Rođen na današnji dan, 14. ožujka 1879., ovaj je genijalni Nijemac postao još za života skoro sinonim za znanstvenika te čovjek koji je sasvim promijenio način na koji promatramo svijet oko sebe. Bez obzira spadate li u veliku većinu Zemljana koji ne razumiju ni riječi od njegovih teorija, pa ni te famozne teorije relativnosti, jasno je koliku je ulogu Einstein imao i još ima na ovom kamenčiću koji se vrti oko Sunca.

Formulu i teoriju po kojoj ga svi prepoznaju već smo spomenuli, no iz Einsteinove glave i 'radionice' izašlo je i mnogo toga drugog, poput teorije opće relativnosti, kojom je objašnjena gravitacija, ili fotoelektričnog efekta, koji objašnjava ponašanje elektrona pod određenim uvjetima, što mu je još 1921. donijelo Nobelovu nagradu za fiziku. A do kraja života radio je na jedinstvenoj univerzalnoj teoriji, 'teoriji svega', no nije je dokučio.

U Ulmu, njemačkom gradu u kojem je rođen, danas stoji spomen-ploča na mjestu na kojem se nalazila Einsteinova rodna kuća, uništena u Drugom svjetskom ratu. Dok je bio još beba, obitelj mu se preselila prvo u München, a potom u Italiju, gdje se njegov otac Hermann suočio s problemima u vođenju tvrtke, elektrokemijske tvornice. Majka Pauline pak vodila je kućanstvo i brinula se za Alberta i njegovu mlađu sestru Mariju.

Zaokupljen 'dvama čudima'

U svojom memoarima Einstein je mnogo kasnije pisao da su ga u ranom djetinjstvu zaokupila dva 'čuda'. Prvo od njih bio je kompas koji je od oca dobio u petoj godini, a očaralo ga je to kako neke nevidljive sile mogu upravljati iglom. Vodilo je to cjeloživotnoj fascinaciji baš takvim nevidljivim silama koje upravljaju svijetom. Drugo 'čudo' došlo je u 12. godini u vidu knjige o geometriji, a koju je obožavao poput kakvog svetog pisma.

Unatoč raširenom vjerovanju, mladi Albert bio je dobar učenik, posebno u fizici i matematici, ali relativno prosječan u drugim predmetima. Premda iz židovske obitelji, upisali su ga u katoličku školu, u kojoj mu je smetao autoritarni pristup nastavnika pa ju je napustio već sa 16 godina. Buntovnička narav i sudar s obrazovnim sustavom u kojem se sve samo moralo učiti napamet, bez razmišljanja, donijeli su mu loše ocjene. Njegov razrednik u Münchenu napisao mu je u svjedodžbi: 'Nikad neće uspjeti ni u čemu.'

Kasnije je nastavio formalno školovanje i u prvom pokušaju nije se uspio upisati u švicarsku Federalnu politehničku školu u Zürichu jer je na prijemnom položio samo fiziku i matematiku, a iz drugih područja ostao 'ispod crte'. Zbog toga je uzeo privatnu poduku i na koncu ipak bio primljen, a 1901. dobio je i diplomu koja mu je omogućavala podučavanje njegovih dvaju najdražih predmeta.

No nastavničkog posla nije bilo i zaposlio se u patentnom uredu u švicarskom Bernu. Upravo na tom poslu, analizirajući prijave za patente, počeo je raditi na svojoj teoriji relativnosti i drugim idejama koje su ga učinile znanstvenom superzvijezdom.