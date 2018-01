Lenovo uspješno širi stvarnost, 5G će 'optiku staviti u džepove korisnika'

Na CES-u se okupilo oko 3900 izlagača, a nakon trećeg dana sajma, očito je kako su ponajveći tehnološki trendovi virtualna stvarnost i 5G

O CES-u u Las Vegasu sve se manje govori kao o sajmu. Izlagački dio uistinu je ogroman – 2,7 milijuna četvornih metara, što je otprilike kao pola Vatikana, no CES je prerastao samo izlagačku dimenziju. On je i najveća tehnološka konferencija na svijetu, no prema najnovijim pokazateljima, posrijedi je čak i najveći poslovni event na svijetu. Naime, na sajmu koji traje četiri dana, svaki sudionik održi u prosjeku 33 sastanka ili susreta s drugim poslovnim partnerima.

Na CES-u se okupilo oko 3900 izlagača, a nakon trećeg dana sajma, očito je kako su ponajveći tehnološki trendovi virtualna stvarnost i 5G.