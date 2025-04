'Prije šest godina nitko nije htio privatnu 5G mrežu – danas ih traže luke, aerodromi, tvornice'

Na temu kampus mreža stoga smo popričali s Robertom Manenicom, principalom u Sektoru za razvoj i upravljanje portfeljem usluga za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, kompanije koja ima poprilično iskustva s privatnim 5G mrežama s obzirom na to da je HT s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu pokrenuo prvu 5G kampus mrežu u Hrvatskoj krajem 2020. godine, a nakon toga je sa zagrebačkim Fakultetom strojarstva i brodogradnje surađivao na realizaciji privatne 5G kampus mreže te praktične primjene rješenja za pametne tvornice u istraživačko-razvojnom laboratoriju FSB-a. Recentni primjer je suradnja u projektu za terminal Rijeka Gateway .

Cijeli prostor Rijeka Gatewaya, svih 240.000 kvadratnih metara , vrlo je specifičan jer se ne radi samo o industrijskom, nego i javnom prostoru, u koji dolaze djelatnici, posjetitelji, mornari, vozači kamiona, dakle osim terminalskih operacija, tamo će funkcionirati javni internet Hrvatskog Telekoma. Tako da smo ponudili hibridno rješenje, kako smo ga nazvali, odnosno to je virtualna privatna 5G mreža. Ona je virtualno privatna prema infrastrukturi jer je ona dijeljena, koristi se i za javnu i za privatnu namjenu, a sam korisnik doživljavat će je kao privatnu infrastrukturu.

Naša kampus mreža je u operativnom radu od rujna 2024. godine i omogućava integraciju opreme terminala s pozadinskim IT sustavima Rijeka Gatewaya.

Revolucija je došla razvojem tehnologije 5G?

Da, jer je 5G prva tehnologija čiji je standard definiran da se može koristiti u industrijskim procesima. Taj je standard toliko otvoren da se može prilagoditi individualnoj potrebi svakog korisnika. Ranije generacije telekomunikacijske tehnologije dimenzionirane su za prosječne korisnike i nema velikih prostora za individualizaciju, a takvim tehnologijama nije se mogla opsluživati industrija.

Kod 4G i ranijih tehnologija industrija se prilagođavala da ono što su operateri stavili na raspolaganje prosječnom korisniku učine na neki način korisnim i za sebe. Industrijski su se korisnici po inerciji snalazili u okviru ponuđenih mogućnosti. Uspjeli su neke poslovne procese digitalizirati koristeći i prednosti mobilne komunikacije, no nisu mogli ući u suštinu upravljanja strojevima i proizvodno kritične procese seliti na mobilnu komunikaciju, tamo gdje to ima poslovno opravdane potrebe, sve do 5G tehnologije.

Industrijski korisnik koji je želio 5G mrežu za sebe morao je sve posebno napraviti za nju, što je skupo, jako zahtjevno te morate imati znanja, tj. osposobljene ljude i stalnu podršku za takvu mrežu.

5G donosi mogućnost da se javnom mrežom osigura usluga za prosječnog korisnika da surfa internetom, koristi aplikacije koje želi, a da preko iste te mreže, to jest infrastrukture, industrijski korisnik dobije onu razinu usluge koja mu treba i koja je drugačijih performansi od one koju treba prosječan korisnik.