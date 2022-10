Legendarni kapetan Kirk nakon boravka u svemiru: Sve me to uzbuđuje, no ono što sam vidio bila je smrt

U svojoj novoj knjizi 'Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder', glumac, poznat po ulozi kapetana Kirka u 'Zvjezdanim stazama', kaže da je na svom putovanju u svemir u raketi Blue Origin Jeffa Bezosa u listopadu prošle godine doživio duboku tugu

'Volim misterije svemira', napisao je u svojoj knjizi Shatner. 'Sve me to godinama uzbuđuje… ali kad sam pogledao u suprotnom smjeru, u svemir, nije bilo misterija, nikakvog veličanstvenog strahopoštovanja - sve što sam vidio bila je smrt.'

Sada 91-godišnjak ušao je u povijest kao najstarija osoba koja je putovala u svemir. Svoj put opisao je kao 'hladnu, mračnu, crnu prazninu' kakve nema na Zemlji. 'Moj put u svemir trebao je biti slavlje, no umjesto toga, osjećao sam se kao na sprovodu', napisao je. 'Bio je to jedan od najjačih osjećaja tuge s kojim sam se susreo. Kontrast između opake hladnoće svemira i tople njege Zemlje ispod mene ispunio me ogromnom tugom.'

Shatner opisuje iskustvo poznato kao utjecaj (pomaknute) perspektive, što je kognitivna promjena u načinu razmišljanja o Zemlji i životu, a koju mnogi astronauti osjećaju tijekom svemirskog leta. Riječ je o transcendentalnom pomaku u percepciji, za što je istraživač Frank White svojedobno skovao termin overview effect, utjecaj (pomaknute) perspektive. 'Sve što sam mislio nije u redu, sve što sam očekivao vidjeti bilo je pogrešno', napisao je. 'Imao sam drugačije iskustvo. Otkrio sam da ljepota nije vani, ona je ovdje dolje, sa svima nama. Sve je to učinilo moju vezu s našim malenim planetom još dubljom.'