Kupujete preko interneta? Evo što trebate znati o novom porezu

Hoće li vam se digitalni shopping u Kini i drugim zemljama izvan Europske unije isplatiti i nakon ukidanja oslobođenja plaćanja poreza na mala dobra? Ostaje za vidjeti

Dio je to porezne reforme koja bi trebala biti dovršena do 2012. godine i u proračune država članica donijeti oko milijardu eura više nego dosad, a e-trgovcima oko pet milijardi eura uštede.

Kako neslužbeno doznajemo, veliki domaći e-trgovci ne očekuju kako će najavljene mjere imati značajnijih posljedica na domaće tržište jer pogoditi razmjerno mali broj kupaca koji ostvaruju razmjerno niske razine prometa.

No, nadaju se kako je to početak sređivanja stanja na tržištu koje će rezultirati istim pravima i obvezama za sve sudionike te u konačnici dovesti do razine uređenosti kakva je prisutna u državama zapadne Europe poput Njemačke. To bi trebalo obuhvatiti i ujednačivanje prakse pri carinjenju robe, između ostalog.