Kultni Need for Speed: Hot Pursuit dobiva reizdanje

Igra bi trebala sletjeti na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a datum izlaska je već idući mjesec

Need for Speed: Hot Pursuit će dobiti reizdanje i to na PC-ju, PlayStationu 4 i Xboxu One i to prije nego što se itko nadao. Igra na spomenute platforme dolazi 6. studenog, dok će na prijenosni Nintendo Switch stići 13. studenog.

Izvorna verzija utrke među policajcima i lopovima izašla je 2010., a glavna stvar koju možete vidjeti u novom foršpanu su revampani vizuali koji idu rukom pod ruku s jačim hardverom kojim danas gejmeri diljem svijeta raspolažu. Igra također podržava igru za više igrača na različitim platformama, što znači da će prijatelj koji ima Switch moći igrati s prijateljem koji ima PC.