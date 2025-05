Kruže li vaši podaci dark webom? Evo kako to možete otkriti

Evo pregleda pet takvih alata.

Have I Been Pwned jedna je od najboljih i najpouzdanijih stranica za provjeru jesu li vaši podaci izloženi u slučaju kršenja sigurnosti. Omogućuje pretraživanje vaše adrese e-pošte ili telefonskog broja u ogromnoj bazi podataka poznatih sigurnosnih incidenata.

Jednostavna je za korištenje i ne traži registraciju. Samo unesite svoju adresu e-pošte ili telefonski broj i kliknite Pwned za provjeru. Ako se vaši podaci pojave, Have I Been Pwned će vas obavijestiti gdje su ih našli i koje su vrste podataka bile kompromitirane.

Također možete postaviti upozorenja koja će vas obavijestiti ako se vaša adresa e-pošte pojavi u budućnosti. Tu je i alat za pretraživanje lozinki, pomoću kojeg možete otkriti je li neka od vaših trenutnih lozinki završila negdje gdje nije smjela.

CyberNews, medij za vijesti vezane uz kibernetičku sigurnost, nudi besplatan alat za provjeru jesu li vaši podaci kompromitirani i nalaze li se na dark webu.

Za provjeru unesite adresu e-pošte ili broj telefona i kliknite Check now. Pronađe li vašu adresu e-pošte ili telefonski broj, alat će prikazati gdje je do toga došlo, iako ne s toliko pojedinosti kao Have I Been Pwned.

Zaseban alat Leaked Password Checker možete koristiti za provjeru lozinki.

Mozilla Monitor je alat ekipe koja stoji iza web preglednika Firefox. Pruža detaljno izvješće, koje uključuje pojedinosti poput kada i gdje se povreda dogodila i koje su vrste informacija bile pogođene, poput lozinki ili telefonskih brojeva.

Usluga se oslanja na bazu podataka Have I Been Pwned. Kako bi je koristili, morate otvoriti račun. Mozilla Monitor nudi nekoliko pogodnosti koje nisu dostupne na Have I Been Pwned ili koje bi inače zahtijevale dodatna postavljanja.

Predložit će vam, recimo, koje možete poduzeti nakon svakog kršenja podataka. Također vam automatski šalje upozorenja o kršenju i daje mogućnost uključivanja do pet e-mail adresa za praćenje. Uz to, možete dodati svoje osobne podatke za praćenje, poput imena, datuma rođenja, grada i države.

Provjera jesu li vaši podaci kompromitirani je besplatna, ali Mozilla ima i opciju za uklanjanje za koju treba nešto i platiti.