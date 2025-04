Google testira potencijalno korisnu novu značajku, isprobajte je i vi

Iako je Google najavio značajku još u veljači, do sada je nije aktivno učinio dostupnom za testiranje. Značajku trenutno testiraju u beta verziji Chromea, Chrome Canary. Ali, teoretski biste trebali moći ju isprobati. Evo što trebate učiniti.

Pokrenite Chrome Canary (možete ga preuzeti ovdje).

Otvorite chrome://flags i potražite picture in picture. Pronađite Browser initiated automatic picture in picture i Auto picture in picture for video playback. Pokušajte uključiti obje opcije.

Otvorite YouTube, kliknite dugme za postavke (lijevo od URL-a). Odaberite Site settings, pa se pomaknite prema dolje, do Automatic picture-in-picture.

Po početnim postavkama, trebalo bi biti postavljeno na Ask, što će web odredište nagnati da vas svaki put pita želite li sliku u slici. Alternativno, možete odabrati Allow kako biste izbjegli ponavljanje pitanja. Sada pokrenite reprodukciju videozapisa i prebacite se između kartica.

Ako značajka radi, trebala bi automatski prikazati PiP prozor kada napustite karticu YouTube. Ako je postavka konfigurirana na Ask, morat ćete odobriti dopuštenja prozora prije nego što počne s reprodukcijom.

Ne sviđa vam se ova značajka? Onemogućite je na istoj stranici tako što ćete odabrati Block, piše Life Hacker.