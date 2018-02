Kreći se brzo i razbijaj stvari: Kako su Mark Zuckerberg i Facebook promijenili svijet

Društvena mrežau od 2004. godine narasla je iz studentskog projekta u političku silu, a njezin tvorac i osnivač Mark Zuckerberg s time se nosi uvođenjem drastičnih promjena. Facebook 4. veljače slavi rođendan, a mi se ovom prilikom prisjećamo presudnih trenutaka njegove povijesti

Svaki dan ga koriste milijuni ljudi, iz godine u godinu na sebe navlači sve veći broj skandala, a njegov glavni čovjek početkom godine šokirao je zajednicu najavom drastičnih promjena. No, što u biti znamo o Facebooku i njegovom predsjedniku Marku Zuckerbergu koji je u posljednjih 14 godina obilježio naš život? Prođimo kroz kratku povijest ove globalno poznate društvene mreže osnovane na današnji dan 2004. godine.

Priča o Facebooku počinje na Harvardu u veljači 2004. , odnosno u studentskom domu Kirkland House gdje je, pogodili ste, tada živio i studirao Mark Zuckerberg. Točnije, ako baš želimo zagrebati sve do početka priče, trebamo se sjetiti Facemasha, prvog prototipa društvene mreže kojeg je Zuckerberg smislio godinu dana prije. Radilo se o jednostavnoj društvenoj mreži na kojoj su studenti Harvarda mogli ocjenjivati fotografije svojih kolega.

Blizanci Cameron i Tyler Winklevoss te Divya Narendra optužili su Zuckerberga da ih je prevario, obećavši im da će za njih napraviti web stranicu HarvardConnection.com svega par dana prije nego što je otišao da stvori svoju vlastitu društvenu mrežu. Jesu li bili u pravu ili ne ostavit ćemo vama na procjenu, no samo uzmite u obzir da su nakon višegodišnjeg navlačenja po sudnicama u 2008. od Zuckerberga izvukli nagodbu te dobili 1.2 milijuna dionica Facebooka.

Svega šest dana nakon pokretanja stranice Zuckerbergu su na vrata pokucala tri starija studenta koji su tvrdili da je on prihvatio zadatak izrade stranice temeljene na njihovim idejama te da je zahvaljujći njihovom konceptu napravio Facebook. Drugim riječima - oni su tvrdili da ih je mladi Mark doslovno pokrao .

Svega nekoliko mjeseci nakon njegovog pokretanja, tvorci Thefacebooka imali su što za predstaviti investitorima. Njihov Facebook je bio svjetlosnim godinama od onoga što gledamo danas, no paralele su bile očite. Brojne značajke koje danas smatramo temeljima ove društvene mreže poput 'lajkanja' i dijeljenja sadržaja nastale su baš u tom razdoblju.

Do kraja ožujka 2004. Thefacebook se proširio na druga sveučilišta. Pored onih s Harvarda, mogli su ga koristiti studenti s Yalea, Columbije i Stanforda. Zuckerberg je, znajući da više jednostavno ne može nastaviti sam, u Facebook doveo nekoliko kolega: Dustina Moskovitza, Eduarda Saverina, Andrewa McColluma i Chrisa Hughesa. Oni su mu trebali pomoći voditi razvoj stranice te njezino sustavno pretvaranje u punokrvni biznis.

Izgled, tim rečeno, nije bio predaleko od namjene. Zaposlenici Facebooka su nerijetko partijali, ponekad i više nego što su radili. Uostalom, ako želite vidjeti na što je to sve ličilo, bacite pogled na dokumentarac 'Now Entering: a Millenial Generation'.

Od tog trenutka stvari su samo krenule prema boljem. Facebook je u tom trenu proživljavao vrlo brzi rast, ugrabivši investiciju od 13,7 milijuna dolara. U 2006. stranica je dobila svoj News Feed. Ova značajka koja je korisnicima omogućila da uživo prate ono što rade njihovi kolege, prijatelji i rodbina. Nije potrebno naglašavati da je popularnost ove značajke nakon toga apsolutno eksplodirala.

Kasna 2007. i novo ključno osoblje

Krajem 2007. Mark Zuckerberg je tijekom božićnog tuluma upoznao Sheryl Sandberg, tada zaposlenu u Googleu.

Sandberg je razmišljala o odlasku na novo radno mjestu u Washington Postu, no Zuckerberg ju je razuvjerio tvrdeći da Facebook treba CEO-a. Novopečena izvršna direktorica Facebooku se pridružila u ranoj 2008. Ovaj potez se, prema svemu sudeći, pokazao kao pun pogodak. Društvena mreža je srljala prema naprijed te je privukla zbilja velik broj novih korisnika zahvaljujući nadolazećoj eri smartfona.

Godinu dana kasnije, Facebook se ponovno seli - ovog puta u veći ured u Palo Altu smješten u Stanford Research Parku. Ovaj potez izravna je posljedica eksplozivnog rasta društvene mreže. Do 2010. Facebook je, naime, imao oko trilijun pregleda mjesečno. Zahvaljujući stahovito brzom rastu, društvena mreža se morala opet seliti, ovog puta u korporativni kampus kojeg je donedavno držao Sun Microsystems - kompanija koju je u to doba kupio Oracle. Facebook je kampusovu glavnu cestu nazvao Hacker's Way. Ime dolazi od Zuckerbergovog poslovnog slogana.