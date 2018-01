Stižu novi propisi: PornHub će sada znati sve o vama

Kombinacija nove europske regulative o zaštiti privatnosti mogla bi vlasnicima online pornografskih stranica omogućiti da vaše seksualne navike povežu s vama osobno

S tom uredbom povezan Zakon o e-privatnosti (ePrivacy Regulation) trebao bi zamijeniti dosadašnju europsku direktivu o zaštiti podataka i privatnosti, koja se bavila problemima povjerljivosti informacija, tretmanom prometa podataka, spamom i internetskim kolačićima, između ostalog.

Zasad je još na razini prijedloga, taj bi zakon na snagu trebao stupiti također 25. svibnja. Trebao bi se odnositi na sve tvrtke koje pružaju bilo koji oblik usluga komunikacije online, koriste tehnologije za praćenje online ili se bave izravnim digitalnim marketingom u elektroničkom obliku. Za prekršitelje su predviđene kazne do 20 milijuna eura ili četiri posto globalnog godišnjeg prometa, što god je od navedenog više.

Velika Britanija je prošle godine u svom zakonu Data Privacy Act uvela obavezu verfikacije starosti posjetitelja web stranica s pornografskim sadržajem. Sličnu bi obvezu mogao donijeti i novi europski Zakon o e-privatnosti.

Što ako procuri globalna baza podataka o seksualnim navikama?

Velika većina posjetitelja takvih stranica drži do anonimnosti do te mjere da podatke o tome ne žele imati ni na vlastitom računalu, a kamoli na serverima pružatelja ovakvih usluga. To je jedan od glavnih razloga zbog kojeg svi značajniji web preglednici omogućavaju pregled web sadržaja u tzv. anonimnom načinu rada.