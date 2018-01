Želite novi smartfon? Evo zašto biste se trebali strpiti

Stari smartfon vam je na izdisaju i planirate kupiti novi? Evo razloga zašto biste trebali barem malo pričekati

Senzori za otiske prstiju ugrađeni u ekran

O ovoj značajki modernih telefona šuškalo se prošle godine, no u 2018. se čini da će to postati trend, a ne koncept. Prvi telefon koji će podržavati senzor za otisak prstiju na ekranu je Vivo X20 Plus UD. On senzor za otiske prsta stavlja na sam ekran, odstranjujući potrebu za izradnjom posebnog dodatka montiranog na, primjerice, pozadinu uređaja. Iako niti jedan drugi proizvođač ne priča u uvođenuj ove tehnologije, neosporni 'cool' faktor je tu, što znači da postoji vjerojatnost da će kupci sve više tražiti slične estetske nadogradnje u svojim novim i skupim uređajima.