Krateri na Mjesecu otkrivaju tajnu o povijesti Zemlje. Evo i kako

Znanstvenici su izračunali starost 111 lunarnih kratera promjera većeg od deset kilometara, formiranih tijekom posljednjih milijardu godina. Daljnjim mjerenjima otkrili su kako se proizvodnja velikih lunarnih kratera povećala za dva do tri puta u posljednjih 300 milijuna godina. Zašto?

Većina znanstvenika vjeruje da je količina kojom su meteoriti bombardirali površine Mjeseca i Zemlje konstantna u posljednje dvije do tri milijarde godina. A razumijevanje starosti kratera na Mjesecu može nam pomoći da bolje razumijemo naš planet jer je Zemlja dobila sličan broj udaraca.

Rijetkost mladih kratera na Zemlji, onih nastalih prije 300 do 600 milijuna godina, dosad se najčešće pripisivala eroziji i kretanju Zemljinih ploča koji su izbrisali tragove bombardiranja. No sad su stručnjaci, koristeći novu metodu za datiranje kratera na Mjesecu, utvrdili da je takvih kratera manje zbog niže stope bombardiranja u tom razdoblju. Zapravo, stopa bombardiranja porasla je za dva do tri puta u posljednjih 300 milijuna godina, izračunali su oni.