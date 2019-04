Koristite WhatsApp? Na ove stvari obratite pažnju

Poznata aplikacija za čavrljanje ima ugled otporne i robusne platforme sa ugrađenom dvosmijernom enkripcijom, no to i dalje ne znači da je otporna na sve niske udarce hakera i kriminalaca. Evo na što morate obratiti pažnju

Kako to spriječiti? Skidajte aplikaciju samo sa službene stranice.

Poruke koje šaljete putem WhatsAppa enkriptirane su na obje strane, što znači da ih mogu čitati samo primatelj i pošiljaoc. Ova značajka blokira presretanje poruka tijekom komunikacije, čak i ako to radi sam Facebook. Naravno, ništa ih ne brani nakon što se dekriptiraju na vašem uređaju.

WhatsApp dozvoljava sigurnosno pohranijevanje poruka i multimedije na Androidu i iOS-u. Riječ je o vrlo važnoj značajki koja dozvoljava povratak nedavno izbrisanih poruka. Na vašem uređaju nalazi se lokalna arhiva, dok na internetu postoji web arhiva.



Ako imate Android, WhatsApp možete backupirati na Google Drive, dok na iPhoneu za to služi iCloud. Ove pohranjene arhive čuvaju dekriptirane verzije vaših poruka, što znači da teoretski lopovi mogu doći do njih kako bi se domogli vaših dragocjenih razgovora. Ovo je, u slučaju iOS-a, do danas nezabilježeno.