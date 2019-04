Imate dijete mlađe od pet godina? Evo koliko bi najviše vremena smjelo provesti za ekranom

Ako je vaše dijete mlađe od pet godina, ne biste mu trebali dozvoliti više od sat vremena korištenja elektroničkih uređaja, i to u najboljem slučaju

Zasad je dostupno razmjerno malo podataka o kratkoročnim i dugoročnim učincima korištenja elektroničkih uređaja sa zaslonima na razvoj mozga i zdravlje općenito. Američki National Institutes of Health izdvojio je 300 milijuna dolara za projekt A.B.C.D. (skraćenica za Adolescent Brain Cognitive Development), tijekom kojeg će biti istražen razvoj mozga izloženog raznim iskustvima, među kojima su korištenje droga i vrijeme provedeno pred zaslonom.



Još 2016. godine organizacija American Academy of Pediatrics objavila je smjernice kojima preporuča kako djeca mlađa od 18 mjeseci ne bi trebala biti izložena elektroničkim zaslonima osim tijekom razgovora putem videa. Za djecu staru od 18 do 24 mjeseca preporučili su samo program visoke kvalitete, i to uz nadzor roditelja ili starijih osoba koje brinu o njima, dok su sa djecu imeđu dvije i pet godina odredili sat vremena unaprijed odobrenog programa dnevno.



Osim vremena provedenog pred zaslonom, preporuča se kako djeca mlađa od pet ne bi trebala provoditi u sjedalicama ili nosiljkama više od sat vremena u komadu. Djeca stara od jedne do pet godina trebaju imati tri sata fizičke aktivnosti dnevno i barem deset sati spavanja noću, piše New York Times.