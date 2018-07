Koristite Google Prevoditelj? Ovo će vam se jako svidjeti

Google Prevoditelj već neko vrijeme radi pomoću neuronskog strojnog prevođenja, no tek je sad dostupan u izvanmrežnom načinu rada. Kako bi funkcionirao, potrebno je skinuti datoteku koja sadrži unaprijed zadane postavke za neki od 59 jezika

Google je uveo neuronsko strojno prevođenje (NMT) prije nekoliko godina. No do sada je to bilo dostupno samo dok ste bili na mreži. Tehnologija koja pokreće Prevoditelj sada će raditi izravno na vašem uređaju, što znači da ga možete koristiti i izvan mreže.

Google Prevoditelj je do sada upotrebljavao PBMT ili strojno prevođenje na temelju fraze. Rečenice su se prevodile jednu po jednu riječ, što je bilo daleko od savršenstva. NMT analizira cijele rečenice odjednom, koristeći kontekst kako bi preciznije preuzeo prijevode.

Googleov novi trik omogućuje da njegova NMT tehnologija funkcionira izvan mreže. Sve što trebate učiniti je preuzeti unaprijed postavljen jezik. Svaka bi datoteka trebala sadržavati otprilike od 35 do 45 MB memorije, tako da bi ih čak i pametni telefoni s malo prostora mogli pohraniti. Novi su prijevodi dostupni su za 59 jezika.